مطار دبي الدولي يفوز بجائزة أفضل مطار لعام 2014

فاز مطار دبي الدولي بجائزة أفضل مطار لعام 2014 خلال حفل جوائز "أخبار النقل" الذي نظمته مؤخرا مجلة "أخبار الطيران" واسعة الانتشار في مدينة اسطنبول بتركيا.

وتعد جوائز أخبار الطيران الجائزة الدولية الوحيدة في العالم التي تمنح جوائز في جميع القطاعات الرئيسية لصناعة النقل الجوي. والجائزة عبارة عن غصن زيتون مطلي بالذهب عيار 24 قيراطاً، وهي مستوحاة من الجائزة التي تمنح للفائزين في السباقات الاولمبية في اليونان القديمة.

وعبر جمال الحاي، النائب الاول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مطارات دبي، الذي تسلم الجائزة خلال الاحتفال، عن السعادة بالفوز بالجائزة المرموقة التي تنافس عليها أكبر المطارات في العالم.

وأضاف أنه تسلم الجائزة نيابة عن جميع العاملين في مطار دبي الدولي والشركاء الذين ساهموا مساهمة قيمة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المطار لعملائه، موضحاً أن الجائزة شهادة على العمل الدؤوب الذي قام به العاملون ومصدر تشجيع للجميع لمواصلة الجهود لتحقيق رضا العملاء.

وجاء فوز مطار دبي بناءً على تصويت من جانب قراء مجلة أخبار الطيران ولجنة تحكيم الجائزة المكونة من 9 مديرين وخبراء في مختلف قطاعات صناعة الطيران.