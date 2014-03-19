الصين تنوي شراء 150 طائرة إيرباص بـ20 مليار دولار

تجري الصين محادثات لشراء ما لا يقل عن 150 طائرة ركاب إيرباص من المحتمل أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار عندما يقوم شي جين بينغ بأول رحلة له إلى أوروبا كرئيس للبلاد في نهاية الشهر الحالي.

وتشمل الصفقة موافقة على شراء المزيد من طائرات الركاب إيه 330 في مقابل اتفاق لافتتاح مصنع ثانٍ لإيرباص في الصين.

وإنشاء مصنع لتجميع طائرات إيه 330 سيعزز وجود إيرباص في الصين بعد 5 سنوات من افتتاح مصنعها الأول للتجميع النهائي خارج أوروبا في مدينة تيانجين الساحلية، حيث يقوم عمال صينيون بتجميع طائرات إيه 320.

وقالت المصادر إن الاتفاق قد يتضمن أيضاً قراراً بإنهاء تجميد شراء 27 طائرة إيه 330، وهي صفقة عرقلتها الصين أثناء نزاع مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات البيئية.

وأضافت أن صفقة ستعلن أثناء زيارة شي لفرنسا وألمانيا ضمن جولته الأوروبية، قد تشمل أيضاً بعض طائرات إيه 320 وإيه 350، لكن النتيجة النهائية تتوقف على المفاوضات التي قد تستمر حتى اللحظة الأخيرة.

وامتنع متحدث باسم إيرباص عن الإدلاء بتعقيب. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها، لأنها ليست مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام بسبب سرية الموضوع.