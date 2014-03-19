السياحة بالسعودية ستوفر 1.7 مليون فرصة عمل بـ6 سنوات

قال رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار في السعودية، الأمير سلطان بن سلمان، خلال منتدى جدة الاقتصادي إن حوالي 750 ألف شخص يعملون في القطاع السياحي يشكل السعوديون 27% منهم.

وتوقع أن يوفر قطاع السياحة في السعودية بحلول عام 2020 ما يقارب 1,7 مليون فرصة عمل في القطاع الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بنسبة 2,6% من الناتج المحلي الاجمالي.

يُشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ حجمه 745 مليار دولار عام 2013.

وأوضح الأمير سلطان أن "القيمة المضافة لقطاع السياحة بلغت عام 2013 ما مجموعه 75 مليار ريال (أي 20 مليار دولار).



الى ذلك، قال الأمير رداً على سؤال حول منح تأشيرات سياحية للأجانب إن "الدولة مرّت بمرحلة جذبت خلالها سياحاً مميزين "لكن ذلك توقف مؤقتاً".

وأشار الى "إقبال واسع من الشبان السعوديين للعمل في القطاع السياحي". وأكد أن القطاع "هو الثاني اقتصادياً بعد المصارف" باستثناء القطاع النفطي.

وأعلن السماح للمعتمرين بزيارة الأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية قريباً.

يُذكر أن السلطات تسمح للمعتمرين، وأعدادهم بمئات الآلاف، بزيارة الأماكن الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط.

وفي السعودية الكثير من الأماكن الجميلة في مناطق جازان وعسير وغيرها في الجنوب.

كما أن المملكة بلد غني بالمواقع الأثرية وأبرزها مدائن صالح وتيماء والعلا (شمال المدينة المنورة) وتعود الى عصر الانباط بين القرنين الثالث قبل الميلاد والثاني بعده، بالإضافة الى منطقة نجران وغيرها.

وكانت هيئة السياحة أعلنت في أغسطس 2011 اكتشاف بقايا بشرية ومجسمات لحيوانات وأوانٍ صناعية يعود تاريخها الى 9000 عام قبل الميلاد شرق مدينة ابها بين محافظتي تثليث ووادي الدواسر (جنوبا).

واكتشف خبراء الهيئة وللمرة الاولى في نوفمبر 2010 نقوشاً فرعونية تعود الى حوالى 3100 عام، تحمل توقيع الفرعون رمسيس الثالث (1192-1160 قبل الميلاد) على صخرة قرب واحة تيماء شمال غرب المملكة (200 كلم من تبوك).