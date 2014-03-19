"السياحة العالمية" تسجل نموا بنسبة 6% في 2013

شهد قطاع السفر والسياحة نمواً وصل إلى 6% في 2013 مع 266 مليون فرصة عمل، أي أكثر بمعدل 6 ملايين فرصة من 2012، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.

وبلغت حصة هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي العالمي 7 آلاف مليار دولار، في مقابل 6600 مليار في العام 2012. وهو قدم فرصة عمل واحدة من أصل كل 11 فرصة عمل في العالم.

وصرح ديفيد سكووسيل رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة في بيان أن "مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد العالمي ازدادت في العام 2013، وذلك للسنة الرابعة على التوالي".

ويتوقع المجلس أن يسجل القطاع نموا بنسبة 4,3% في العام 2014، لكنه يدعو الحكومات إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول بغية الحفاظ على وتيرة النمو هذه.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد كشفت أن عدد السياح ارتفع بنسبة 5% في العام 2013 ليصل إلى 1,1 مليار سائح، لافتة إلى أن السياحة كانت "من القطاعات القليلة التي أنعشت اقتصاد عدة بلدان". وتوقعت المنظمة أن يزداد عدد السياح في العام 2014 بنسبة تتراوح بين 4 و4,5%.