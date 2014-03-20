السعودي.. في صدارة السياح الخليجيين في دبي

وصل عدد نزلاء فنادق دبي من السياح الخليجيين إلى 7% خلال الربع الأول من العام 2014، وفقاً لنتائج الحجوزات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الحالي، وساهم في هذا الارتفاع إجازة الربيع في بعض دول الخليج، خصوصاً السعودية والكويت.

وحسب صحيفة "الاتحاد"، توقع خبراء في قطاع الفنادق نمواً أكبر في عدد النزلاء والسياح الخليجيين إلى دبي بأكثر من 15% خلال العام 2014، ليتجاوز العدد 5.5 مليون شخص، ليحافظوا بذلك على صدارتهم للسياح القادمين إلى الإمارات عامة، ودبي خاصة.

وقال شريف الإبراشي، مدير إدارة المبيعات في فندق "تماني مارينا دبي"، إن السوق السعودي يمثل واحداً من أهم الأسواق السياحية المصدرة إلى الإمارات، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المركز الأول في عدد النزلاء بين جنسيات دول الشرق الأوسط، وتتفوق على العديد من الدول الأخرى.

وأضاف أن مختلف الفنادق تتنافس على استقطاب السياح السعوديين من خلال الحملات الترويجية، متوقعاً تدفقات سياحية إلى الدولة خلال إجازة الربيع في السعودية، والتي تمتد من الآن وحتى 25 مارس الجاري، لافتاً إلى قيام فندق "تماني" بحملة ترويجية في المملكة لاستقطاب السياح السعوديين خلال عطلة الربيع، حيث شملت الجولة مدينتي جدة والرياض للترويج للفندق باعتباره فندقاً عائلياً.

وأشار إلى لقاء ممثلي الشركات السياحية في كلتا المدينتين، والذين أبدوا اهتماماً كبيراً في دبي كوجهة سياحية رئيسية بين السياح السعوديين، والاهتمام بأولوية الخدمات الفندقية العائلة، خاصة الأطفال.

وقال الإبراشي إن الفندق يقدم خدمات جديدة للنزلاء السعوديين خلال تواجدهم فيه، مع توفير خدمة النقل إلى مراكز التسوق كل ساعة، متوقعاً أن ينتهي الربع الأول بنمو عدد النزلاء من السعودية بنسبة 5% على أقل تقدير.

إلى ذلك، قال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لفنادق "تايم"، إن حجوزات السعوديين في فنادق دبي تزايدت مع بدء إجازة الربيع من يوم أمس، إذ وصلت نسبة الإشغال 90% و94%، خصوصاً في الشقق الفندقية، التي تأتي ضمن أولويات العائلات السعودية.

وأشار إلى النمو اللافت من السياح السعوديين في ضوء الحملات الترويجية واتفاقيات الشراكة مع وكالات السياحة العاملة في المملكة، بخلاف الحجوزات عبر الإنترنت، متوقعاً أن يحقق عدد النزلاء القادمين من السعودية نمواً بين 5% و7% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وسجل نزلاء الفنادق من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي أكثر من 4.17 مليون شخص، بنمو 13.2% عن عام 2012، فيما حقق السعوديون وحدهم نحو 1.35 مليون سائح، بنمو قارب 20% بين عامي 2012 و2013، كما استحوذ السياح من دول التعاون على أكثر من 37.8% من إجمالي نزلاء الفنادق.