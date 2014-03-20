الطاير: دبي تستثمر "درهماً" في النقل لتحقق 6 دراهم

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي المهندس مطر محمد الطاير أن فوز الإمارة بتنظيم معرض (إكسبو 2020) سيحدث تغييرات جوهرية في الإمارة ويعزز مكانتها الدولية كمركز للمعارض والأعمال في الشرق الأوسط.

وتوقع المهندس الطاير خلال مشاركته أمس في جلسات منتدى جدة الاقتصادي المقام حاليا تحت شعار "الإنماء من خلال الشباب" أن يدر المعرض على الإمارة الكثير من العوائد خلال فترة إقامته وبعدها لفترة طويلة إذ سيسهم في توفير أكثر من 600 ألف وظيفة.

وعن أهم الفوائد المتوقعة من استضافة المعرض ذكر أنه "سيدخل دبي في حقبة جديدة في صناعة تنظيم المعارض ذلك أن الحدث ضخم جدا ويتطلب تسهيلات لوجستية ضخمة للمشاركين في المعرض ولعشرات الملايين من الزوار".

وأشار إلى أن التكلفة الكبيرة التي ستنفقها دبي لمرة واحدة ستوفر لها تسهيلات إقامة مثل هذه المعارض الضخمة سواء أكانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية لفترة طويلة مقبلة من الزمن.

وفيما يخص قطاع النقل في إمارة دبي أوضح أن هيئة الطرق والمواصلات نجحت خلال السنوات الماضية في تحديث البنية التحتية وفقا لأحدث التقنيات إذ أنفقت حكومة دبي 70 مليار درهم لتطوير شبكة طرقاتها ونجحت في المقابل في استعادة 72 مليار كعائد على ذلك الاستثمار خلال السنوات السبع الماضية فقط.

وقال في هذا الصدد "وصلنا إلى قناعة كاملة بأن استثمار درهم واحد في النقل والمواصلات يحقق عوائد مباشرة تصل إلى ستة دراهم" كاشفا عن أن مترو دبي نقل في السنوات القليلة الماضية أكثر من 400 مليون شخص.

