شركات الطيران الإماراتية تنقل 70 مليون مسافر بـ2013

قال الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبدالوهاب تفاحة، إن ناقلات الإمارات كان لها نصيب الأسد خلال العام الماضي من إجمالي المسافرين الذين نقلتهم جميع الناقلات العربية في ذات الوقت، حيث استحوذت على 44% من نسبة المسافرين.

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد أن الناقلات الإماراتية نقلت أكثر من 70 مليون مسافر، من إجمالي 160 مليوناً نقلتهم جميع شركات الطيران العربية خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن من بين المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران العربية، هناك 31 مليون مسافر تم نقلهم عبر المطارات العربية، والباقون تم نقلهم من مطارات عربية إلى مطارات بقية دول العالم خارج المنطقة العربية.

وأوضح تفاحة أن هذه هي المرة الأولى التي تنقل فيها ناقلات دولة عربية واحدة نحو نصف إجمالي المسافرين في العالم العربي تقريباً، مشيراً إلى أن قطاع الطيران الإماراتي حقق نمواً كبيراً ومطرداً خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات باستمرار هذا النمو العام الجاري.

ولفت إلى أن مطارات المنطقة، خصوصاً الإمارات، مستمرة في تعزيز حصتها في حركة السفر العالمية، إذ تعاملت خلال العام الماضي مع أكثر من 260 مليون مسافر، واستحوذت مطارات الإمارات، وعلى رأسها مطار دبي، على أكثر من 35% من حركة السفر الإقليمية، إذ تعاملت خلال العام الماضي مع نحو 91.5 مليون مسافر.

وأكد أن طيران الإمارات تعد أكبر شركة طيران في العالم من خلال المقاعد الكيلومترية، فضلاً عن النمو الكبير الذي تشهده الاتحاد للطيران، في الوقت الذي يتجه مطار دبي ليصبح الأول على مستوى العالم من حيث عدد الركاب بحلول عام 2015، بينما تزداد أهمية مطار أبوظبي الدولي، خصوصاً في إطار عمليات التوسعة الضخمة التي يشهدها حالياً.