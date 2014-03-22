خبراء يناقشون متطلبات تحفيز قطاع السياحة بالسعودية

يستعرض عدد من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص أهمية تكامل الاستثمار السياحي بالمملكة ودوره في تحفيز وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع السياحي.

ويناقش الخبراء في جلسة حوارية تقام ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014، الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة، وتكامل القطاعين العام والخاص لإيجاد المناخ الاستثماري السياحي المناسب، كما يستعرضون الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساندة (SMES) وآثرها على السياحة.

ويبحث المجتمعون فرص العمل التي تنتج من مشاريع الاستثمار السياحي، وآلية تسويق الفرص الاستثمارية في السياحة، وأيضاً آلية التواصل بين المستثمرين وإقامة شبكة علاقات تكاملية، مع التطرق لأهمية تحفيز الاستثمار من القطاع الخاص لإقامة مشروعات سياحية.

ويؤكد الخبراء على أهمية دور الدولة في الاستثمار السياحي ضمن إطار التنمية الشاملة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الاستثمار السياحي.

