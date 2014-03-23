القطاع السياحي يوفر نصف مليون وظيفة في الإمارات

كشف تقرير صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي، أن صناعة السفر والسياحة في الإمارات وفرت بصورة غير مباشرة 497 وظيفة خلال عام 2013، بمعدل 9.1% من إجمالي عدد الوظائف، مشيراً إلى أن القطاع سيوفر 26 ألف وظيفة أخرى هذا العام، الأمر الذي يعني أن السياحة ستوفر 523 ألف وظيفة في 2014.

وأظهر التقرير أن الصناعة وفرت مباشرة 291 ألف وظيفة العام الماضي، مشكلة 5.3% من إجمالي عــدد الوظائف المستحدثة في الدولة في 2013. ومن المرجح أن تزداد الأعداد إلى 308 آلاف وظيفة مباشرة هذا العام، مدفوعة بقطاعي السفر والسياحة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

ووفقاً للمنظمة العالمية، فإن 11.3 مليون زائر قدموا إلى الإمارات في العام الماضي.

ومن جهة أخرى، استقبلت دبي، وجهة المنطقة التجارية والسياحية، وحدها أكثر من 10 ملايين سائح العام الماضي، واضعة نصب أعينها مضاعفة العدد إلى 20 مليوناً سنوياً نهاية العقد.

وكانت صناعة السياحة بدبي حظيت بدعم قوي من فوزها باستضافة معرض إكسبو 2020، الذي سيسهم في استقطاب استثمارات ضخمة، وخلق آلاف الوظائف على مدى 5-6 سنوات. وأظهر التــقرير أن الصــناعة استــقطبت استثمارات بقيمة 5.71 مليار دولار، أو 6.2% من إجمالي الاستثمارات، والمتوقع ارتفاعها إلى 9.7% هذا العام. وساهمت الصناعة بنسبة 32 مليار دولار في الاقتصاد، مشكلة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.