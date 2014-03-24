مطار دبي يسحب بساط شركات الطيران من منافسه هيثرو

استثمرت دبي تأخر خطط توسعات مطار هيثرو الدولي في العاصمة البريطانية لندن، لتسحب البساط على صعيد حركة الطيران.

وبحسب ما أوردته "تليغراف" البريطانية، فإن شركات الطيران تختار دبي مركز انطلاق لها خاصة الطائرات ذات حمولة 258 مسافراً.

بدوره قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إن طيران الإمارات لا تتسامح في الأمور التي تتعلق بالبيئة لذا فإن الناقلة تتخلص من الطائرات القديمة وتستخدم طائرات جديدة.

وطلبت "طيران الإمارات" في نوفمبر الماضي أكبر طلبية شراء في تاريخ الطيران، لتحصل على طائرات أكبر حجماً وذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

وأوضحت الصحيفة أن دبي التي سيكون لديها مطاران مركزيان دوليان بحلول عام 2020 تسحب بساط الأعمال من لندن ومطارات أوروبية أخرى بينما ينشغل قادة في مدن أخرى، مثل لندن بعملية مطولة قبل اتخاذ القرار حول أين يمكن إنشاء ممر إقلاع جديد.

فيما قررت دبي استثمار 7.8 مليارات دولار لتوسيع المطار الحالي مطار دبي الدولي لتصل طاقته السنوية إلى 90 مليون راكب، أما مطار آل مكتوم الجديد فسيشهد إنشاء 5 ممرات جديدة بحلول عام 2018، وستصل طاقته السنوية إلى 160 مليون راكب.

وهناك مسافرون كثر من الهند وبنغلاديش وسيريلانكا وباكستان كانوا في الماضي يأتون من خلال مراكز طيران أوروبية لكنهم يفضلون دبي حالياً، لأنها أسهل في الاتصال ببقية مراكز الطيران العالمية، وأقرب إليهم، وليس هناك حاجة إلى تعقيدات في تأشيرة المرور.

وأوضح كلارك أن عملية اتصال مطارات لندن بمراكز الطيران الأخرى لا بد أن تتحسن لأن "طيران الإمارات" ذاتها من عملاء مطار هيثرو في لندن.

وأفاد هذا أيضاً شركة كانتاس بعد أن كان رئيسها التنفيذي ألان جويس يقاتل من أجل أن تبقى الشركة في السوق، واستفادت دبي بنقل 260 ألف سائح من أستراليا إلى دبي في الأشهر الـ10 أو الـ11 الماضية.

وقد سجلت "طيران الإمارات" أرباحاً بلغت 475 مليون دولار في العام الماضي للعام الخامس والعشرين على التوالي. وأعرب كلارك عن ثقته بأن "طيران الإمارات" ستستمر في تحقيق الأرباح والتوسع، متحدياً من ينتقدونها ويتهمونها بأنها تحصل على دعم حكومي.

