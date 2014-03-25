ارتفاع عائدات السياحة اليمنية 11% في 2013

أظهر تقرير رسمي نشر يوم أمس الاثنين أن عائدات قطاع السياحة اليمني ارتفعت في العام 2013 إلى 940 مليون دولار من 848 مليون دولار في العام السابق بزيادة بلغت 11 بالمئة.

وأظهر التقرير السنوي لوزارة السياحة بشأن نشاط القطاع أن عدد السياح العرب والأجانب والمغتربين اليمنيين المقيمين في الخارج الذين قدموا إلى اليمن في العام 2013 ارتفع إلى 1.322 مليون سائح من 874 ألف سائح في العام السابق.

وأضاف التقرير أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح باليمن عام 2013 ارتفع إلى 10.89 مليون ليلة صعودا من 9.485 مليون ليلة في 2012.

وأرجع مصدر مسؤول بوزارة السياحة التعافي في السياحة إلى حالة الاستقرار الجزئي التي يشهدها عدد من مناطق الجذب السياحي في اليمن في صدارتها جزيرة سقطرى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التسويقية والترويجية في المعارض والمحافل الدولية التي تعنى بالتسويق السياحي الدولي.

وعبر المصدر عن أمله في انتعاش حركة السياحة خلال الفترة القادمة في ضوء المساعي الحكومية لتحسين الأوضاع الأمنية في البلاد خصوصا بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل علاوة على البدء في استثمار نتائج مشاركة اليمن في فعاليات دولية خاصة بالسياحة والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات بين الشركات اليمنية السياحية ونظيراتها الدولية المصدرة للسياحة إلى اليمن.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي تشكل السياحة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لليمن.

