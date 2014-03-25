السعودية: مليارا ريال لمشاريع تحلية المياه بالطائف

أعلنت الشركة الوطنية للمياه في السعودية عن أبرز المشاريع قيد التنفيذ، وبينها مشاريع بنية تحتية للمياه، بقيمة ملياري ريال في منطقة الطائف السياحية.

وتهدف المشاريع الضخمة الجديدة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية في المناطق المأهولة بالسكان ومواكبة الطلب على المياه.

ويجري في الوقت الحاضر تنفيذ 30 مشروعاً للمياه في الطائف بدأت السنة الماضية بينها شبكات توزيع وأنظمة تصريف ومحطات للمعالجة وخزان عملاق.

ومع الإشارة إلى أكبر مصنع لتحلية المياه عالمياً في رابغ يُتوقع إنجازه عام 2018بطاقة تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه يومياً. وهذا يعزز مكانة السعودية بوصفها حالياً أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.