80 خبيراً و300 جهة بملتقى الاستثمار السياحي بالرياض

يشارك نحو 80 خبيراً ومتخصصاً من السعودية ودول العالم في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 الذي يبدأ أعماله الأحد المقبل برعاية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض.

ويصاحب الملتقى هذا العام معرض هو الأكبر منذ انطلاق الملتقى قبل ست سنوات، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، بزيادة 4 آلاف متر مربع عن الدورة السابقة بمشاركة 300 جهة متخصصة بالسياحة والترفيه والطيران و14 وجهة سياحية، ويشهد عروضاً لأهم المشاريع الكبرى في مناطق المملكة المختلفة، بجانب أجنحة الكثير من الشركات والجهات المحلية والدولية العاملة في قطاع السياحة.

ويتضمن الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 4 جلسات حوارية، وأكثر من 35 ورشة عمل ودورة تدريبية ومحاضرة، موجهة للعاملين بقطاع السياحة، وتركز على استفادة منسوبي مختلف القطاعات السياحية والشركاء وفروع الهيئة من مواضيعها وتتناول أهم الموضوعات المرتبطة بصناعة السياحة.

كما تتناول الجلسات قضايا متنوعة وهي: دور مشاريع النقل الجديدة في تحفيز وتطوير القطاع السياحي، واقع ومستقبل الاستثمار في القطاع السياحي، والترفيه والسياحة، والشباب والسياحة.

فيما يشتمل ملتقى السفر في دورته السابعة التي تستمر فعالياتها ستة أيام على عدد كبير من الورش منها: السلامة في مرافق الإيواء السياحي، والتأمين على الفنادق والشقق المفروشة.

ويتضمن المؤتمر جلسات مخصصة لكيفية الاستفادة تجارياً من مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك وتويتر للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، وتسويق الوجهات السياحية عبر طرح تجارب عالمية من بينها "تجربة برشلونة".