طيران الإمارات تتسلم طائرتي إيرباص A380 في يوم واحد

تسلمت طيران الإمارات صباح أمس السبت، طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A380، ليرتفع بذلك عدد هذا الطراز العملاق ضمن أسطولها إلى 47 طائرة.

ووضعت طيران الإمارات هاتين الطائرتين قيد الخدمة مباشرة، حيث تم تشغيلهما لخدمة رحلاتها إلى بانكوك وملبورن.

وتواصل طائرة A380 تأكيد حضورها البارز في أعقاب 6 سنوات على انضمامها لأسطول الناقلة. ولا تزال منتجات الطائرة الفريدة، بما فيها الصالون الجوي والشاور سبا، محور حديث أوساط صناعة السفر العالمية. ويوفر الصالون الجوي للطائرة A380، الذي تقدمه طيران الإمارات لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، بيئة مريحة تتيح لهم التعارف والتواصل على ارتفاع 43 ألف قدم.