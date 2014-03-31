فنادق دبي تستضيف 40 ألف سائح سعودي بعطلة الربيع

خلال عطلة الربيع المدرسية الأخيرة، استقبلت دبي عشرات الآلاف من السياح السعوديين.

وبحسب صحيفة الخليج، انعكس موسم الإجازات المدرسية السعودية إيجاباً على إشغالات الفنادق في دبي من جهة، التي لامست معدلاً يتراوح بين 75 و85%، وعلى حجوزات شركات الطيران العاملة بين الإمارة والمدن السعودية المختلفة منذ منتصف الشهر الجاري .

من جهتهم، قدر عاملون في قطاع السياحة والسفر بدبي عدد السياح السعوديين الذين توافدوا بنحو يتراوح بين 30 و40 ألف سائح جواً وبراً، وشغلوا نحو 434 رحلة طيران أسبوعية بالكامل تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 100 ألف مقعد .

وساهم الإقبال على حجوزات الطيران خلال الأيام الماضية في زيادة أسعار بعض الرحلات بنسب معقولة تتراوح حول 10%، في الوقت الذي فضل عدد كبير من السياح السفر براً بمركباتهم الخاصة أو بالمشاركة في برامج سياحية تعدها شركات متخصصة للاستمتاع بهذه التجربة .

واستحوذ السياح السعوديون على نسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الحجوزات في المنشآت الفندقية في دبي خلال الأسبوعين الثالث والرابع من شهر مارس الجاري الذي تزامن مع موسم إجازة الربيع المدرسية في السعودية، ما انعكس إيجاباً على إشغالات الفنادق في الإمارة.



وقال خبراء عاملون في قطاع السياحة والسفر المحلي بدبي "باتت العائلات السعودية تفضل قضاء فترة الأعياد والعطلات في دبي لتنوع المنتج السياحي وجودة المنشآت الترفيهية والفندقية ووجودها بمختلف تصنيفاتها، إضافة إلى الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية".