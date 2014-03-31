1.7 مليون فرصة عمل يوفرها قطاع "السياحة" في السعودية

افتتح الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مساء أمس، فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 في دورته السابعة بعنوان " السياحة لتنمية اقتصادية مستدامة" والذي يستمر لخمسة أيام.

وقال الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة إن قطاع السياحة والآثار يعد من أهم عوامل التنمية الاقتصادية، كما أنه يعد ثاني أكبر قطاع من حيث نسبة السعودة، ويعد عنصراً مهماً في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مشيراً إلى أن منطقة الرياض نظرت لهذا المعنى المهم في علاقة الإنسان بالمكان، وسعت منذ وقت مبكر في توسيع رقعة المواقع الجاذبة للسياحة ومناطق للترويج السياحي.

وأضاف: "تشهد الرياض اليوم انطلاق مشاريع النقل العام التي يعول عليها كثيراً في فك الاختناق وإعادة بلورة أسلوب حياة سكان العاصمة وزوارها، إلى جانب توسعة مطار الملك خالد الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية".

من جانبه، قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن قطاع السياحة في السعودية سيوفر نحو 1.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في عام 2015، ونحو 1.7 مليون وظيفة بحلول 2020.

وأضاف فقيه أن قطاع السياحة يحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، مُستمداً قوته من كوامن الجذب السياحي للمملكة، والفرص الاستثمارية التي تنشأ في هذا القطاع.

وأشار إلى أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، تُولي هذا القطاع اهتماما كبيراً، مُؤمنين بقدرته على زيادة معدلات التوطين في سوق العمل، ونعمل على تطوير آليات تحفيز التوطين في هذا القطاع، جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واللجان الوطنية المختصة بقطاع السياحة في الغرف التجارية الصناعية، وأصحاب الأعمال والمنشآت ذات العلاقة.