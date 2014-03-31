15.6 % نمواً بحركة مطار أبوظبي

شهد مطار أبوظبي الدولي ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافرين خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 6 ر15% ليصل عدد المسافرين مليوناً و411 ألفاً و881 مسافراً مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 والتي وصلت الى مليون و221 ألفاً و686 مسافراً.

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم من مطارات أبوظبي حول حركة الطائرات في المطار خلال شهر فبراير ارتفعت حركة الطائرات لتصل إلى 11174 طائرة في شهر فبراير الماضي.

وكشف التقرير عن زيادة عمليات شحن البضائع والتي وصلت الى 56902 طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 48875 طناً.

وتوقع المهندس أحمد الهدابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي، أن يستمر منحى النمو الذي يشهده المطار منذ بداية 2014 خلال الشهور القادمة، حيث نتطلع إلى تسجيل أرقام قياسية في حركة المسافرين مع نهاية العام الحالي.