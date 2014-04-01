إضراب للمراقبين الجويين في لبنان يتسبب في تأخر رحلات

قالت مصادر بمطار بيروت إن إضراباً لمدة ساعتين نظمه المراقبون الجويون تسبب في تأخر أكثر من عشر رحلات قادمة ومغادرة اليوم الثلاثاء.

ويطالب المراقبون الجويون بزيادة الأجور وتنفيذ مطالب أخرى يقولون إنهم اتفقوا عليها مع مسؤولين حكوميين.

وقال علي حمود رئيس اللجنة الممثلة للمراقبين الجويين في بيان إن هناك خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقالت مصادر بالمطار إن 13 رحلة تأخرت بسبب الإضراب الذي استمر من العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي من 7 إلى 9 بتوقيت غرينتش.

وتزامن الإضراب مع أول جلسة تشريعية يعقدها البرلمان اللبناني في نحو عام حيث من المتوقع أن يناقش المشرعون قوانين تتعلق بأجور القطاع العام.

ونظم العمال المؤقتون في شركة الكهرباء الوطنية احتجاجا أمام مقر البرلمان في وسط مدينة بيروت للمطالبة بمزيد من الحقوق.