دول الخليج تستثمر 730 مليون دولار بالسياحة في المغرب

قالت مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء، إن صندوق الاستثمار الخليجي "وصال كابيتال" الذي أنشأته الصناديق السيادية لأربع دول خليجية للاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب وقع اتفاقات بقيمة 737 مليون دولار لتنمية البنية التحتية السياحية لمدينة الدار البيضاء المغربية.

وقال بيان من القصر الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس "حفل التوقيع على ثماني اتفاقيات تتعلق بمشروع وصال الدار البيضاء-الميناء."

وذكر البيان أن "وصال الدار البيضاء-الميناء يهدف الى إعادة تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء بكلفة 6 مليارات درهم نحو 737 مليون دولار أميركي كما يستهدف إطلاق ورش كبير للتأهيل يشمل مجموع الدار البيضاء.

وقال البيان إن تأهيل المدينة يشمل "إنشاء مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي وإبراز المدينة بشكل واضح كوجهة رائدة للسياحة الثقافية وسياحة الأعمال والرحلات البحرية."

وكان المغرب وقع أواخر عام 2011 على تأسيس الهيئة المغربية للاستثمار السياحي تحت اسم "وصال كابيتال" بقصد تطوير القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وتم تأسيس وصال كابيتال عبر شراكة بين مؤسسات تابعة لصناديق الثروة السيادية في قطر والإمارات والكويت والسعودية، بالإضافة إلى المغرب بهدف استثمار ما بين 2.5 و4 مليارات دولار في مشاريع سياحية في المملكة.

وقال البيان إن "وصال كابيتال الذي يعتبر أهم صندوق للصناديق السيادية بإفريقيا" يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي.

وأضاف أن "الأمر يتعلق بمبادرة جامعة تشكل دليلاً إضافياً على عمق الشراكة المتميزة على أعلى مستوى الذي يربط المغرب ببلدان الخليج."

وكانت الدول الخليجية الأربع قد اتفقت في العام الماضي على منح المغرب حزمة مساعدات مالية تبلغ قيمتها الاجمالية 5 مليارات دولار.