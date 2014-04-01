3000 منشأة سياحية بالسعودية خالفت قوانين الترخيص

قالت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، إن جولاتها التفتيشية في قطاع الإيواء كشفت عن وجود 3000 منشأة تزاول نشاطها بدون ترخيص، كما رصدت 4239 مخالفة، وأصدرت 490 قرار إغلاق وذلك منذ توليها الإشراف على القطاع قبل نحو 6 سنوات.

وأوضح رئيس قسم مرافق الإيواء في الهيئة العامة للسياحة والآثار سعد القحطاني أن الهيئة تتولى مهمة الإشراف على مرافق الايواء السياحي وترخيصه وتصنيفه ومتابعة مستوى جودة الخدمة المقدمة فيه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً النظر إلى توحيد وتطوير الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة.

وأضاف القحطاني في تصريح صحافي أن الهيئة وشركاءها تمكنت من تسهيل إجراءات دخول مشغلين لمرافق الإيواء السياحي جُدد لسوق السياحة السعودية، مشيراً إلى أن 20 شركة عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي جديدة تعمل في تشغيل الفنادق على اختلاف درجاتها.