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الشعلان: "النقل العام" يرفع جاذبية السياحة بالرياض

المصدر: الرياض – واس
جانب من ملتقى الاستثمار السياحي
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يعزز مشروع النقل العام في مدينة الرياض من جاذبية الرياض سياحياً، وسيجعل منها مقصداً رئيسياً للسياح والزوار، وفقاً لمدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبدالرحمن الشعلان.

وقال الشعلان خلال مشاركته بجلسة "دور مشاريع النقل الجديدة في تحفيز وتطوير القطاع السياحي" بملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض سيقدم قيمة مضافة للمدينة.

وستظهر هذه القيمة المضافة بشكل واضح وتسهل تنقل السكان والزوار إلى مختلف المقاصد السياحية، ابتداءً من وصولهم إلى المطار حتى الجهة المستهدفة، في يسر وراحة وأمان.

وتطرق إلى عوائد المشروع على مدينة الرياض في توفير بنية تحتية كبرى تربط أطراف المدينة ببعضها، وتيسّر الوصول إلى مختلف المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية والثقافية والصناعية والتجارية ومراكز النقل في كافة أرجاء المدينة، ما يسهم في تغيير نمط الحياة في المدينة، ويعزّز من مختلف الأنشطة فيها.

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