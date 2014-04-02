طيارو "لوفتهانزا" يضربون لـ3 أيام.. ويلغون 3800 رحلة

بدأ طيارو الناقلة الألمانية لوفتهانزا إضراباً عن العمل اليوم الأربعاء، حمل الشركة على إلغاء نحو 3800 رحلة فيما قد يصبح واحدا من أكبر الإضرابات في تاريخها.

ودعت النقابة التي تمثل معظم طياري الشركة وعددهم 5400 لإضراب لمدة ثلاثة أيام للتأكيد على مطلبهم الخاص باستمرار نظام التقاعد المبكر.

ودعت لوفتهانزا لإجراء محادثات مجددا في هذا الصدد. وقالت باربره شايدلر المتحدثة باسم لوفتهانزا لتلفزيون رويترز اليوم الأربعاء "نود... أن نبدأ محادثات جديدة في أسرع وقت ممكن حتى أثناء الإضراب لأنني أعتقد أن بوسعنا التوصل لحل جيد".

وذكر متحدثون أن الوضع في مطار فرانكفورت ثالث أكبر مطار في أوروبا ومطار ميونيخ كان هادئا صباح اليوم نظرا لأنه جرى إبلاغ الركاب مبكرا بإلغاء الرحلات.

ودعا وزير النقل الألماني الكسندر دوبرينت لوفتهانزا والنقابة لإيجاد حل سريع من أجل المسافرين. ونقلت صحيفة بيلد الألمانية اليومية قوله "كل يوم يستمر فيه الإضراب يعيق حركة مئات الآلاف". كما يؤثر الإضراب على ذراع الشحن للوفتهانزا والناقلة الاقتصادية جيرمان وينجز التابعة لها.