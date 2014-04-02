62 وجهة ترفع أعداد مُسافري مطار الملك فهد لـ8 ملايين

أكد مدير مطار الملك فهد الدولي المهندس يوسف الظاهري أن الحركة الجوية في المطار شهدت نمواً مضاعفاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع وجود 35 شركة طيران، تزاول نشاطها من خلاله، وتربطه بـ 62 وجهة، منها 50 وجهة خارجية، و12 وجهة داخلية.

وتوقع خلال لقاء الثلاثاء في غرفة الشرقية يوم أمس الثلاثاء أن "يتجاوز عدد الركاب في المطار 8 ملايين بنهاية العام الجاري، على أن يصل إلى عشرة ملايين خلال عامين أو ثلاثة مقبلة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق" السعودية.

وأضاف الظاهري أن "حجم خدمات المطار سيشهد زيادة كبيرة بنهاية العام الجاري 2014، تتجاوز المساحة المخصصة للأعمال التجارية داخل صالة الركاب، وهي 11.000 متر مربع، وتشمل صالات رجال أعمال جديدة، وأسواقاً حرة، ومطاعم وجبات سريعة عالمية"، داعياً جميع رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية في المنطقة، للمشاركة في المنافسات المستقبلية للمطار، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، بما يعود بالمصلحة على الجميع".

وقال الظاهري إن "سير العمل في إنشاء قرية الشحن في المطار يشهد تقدماً مُرضياً حسب الخطط الموضوعة، وعند اكتمال الصالة، ستتغير صورة مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، وتقوم خمس من كبريات شركات الشحن السريع، بتشييد مقارها الدائمة بقرية الشحن".

وأكد أن "إدارة المطار ستعمل على تحديث بنيتها التحتية وتجهيزاتها الأساسية باستغلال منطقة التوسعة المستقبلية في صالة الركاب، وزيادة سعتها الاستيعابية، لتكتمل أعمال التوسعة بنهاية عام 2018".