صدارة مطار دبي.. تدفع مدير "هيثرو" للاستقالة

بعد أن سحب مطار دبي الدولي البساط من تحت أقدام مطار هيثرو الدولي واحتل المركز الأول على العالم ضمن قائمة أكثر المطارات زحاماً.. لم يكن من مدير مطار هيثرو كولين ماثيوز إلا أن يقدم استقالته، حيث بررها في بيان صحافي بأنه كثيرا ما طالب بإنشاء مدرج ثالث للمطار ـ هيثرو ـ للحفاظ على مكانته العالمية، ولم يستجب السياسيون البريطانيون لمطالبه وتحذيراته.

وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن مطار دبي استطاع أن ينقل أكثر من 18 مليون راكب، خلال الفترة من ديسمبر 2013 وحتى مارس 2014، مقابل 14.9 مليون راكب نقلهم مطار هيثرو.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن كولين ماثيوز أعلن تقاعده عن العمل، في اليوم نفسه الذي تم الكشف فيه عن تراجع المطار، مشيراً إلى أنه حذر أكثر من مرة من عدم التطوير في المطار من جانب المملكة المتحدة، في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى بالاهتمام بمطاراتها.

