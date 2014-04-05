الإماراتية تعتمد "إيه 380" لرحلات مطار دالاس بأكتوبر

تتجه طيران الإمارات إلى تشغيل طائرات الإيرباص "إيه 380" العملاقة لخدمة رحلاتها اليومية من دون توقف بين دبي ومطار دالاس/ فورت وورث الدولي، لتصبح بذلك أول ناقلة تستخدم هذا الطراز من الطائرات في رحلات منتظمة إلى المطار، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر 2014.

وبحسب بيان للشركة، يصبح دالاس/ فورت وورث، الذي يعد رابع أكبر مطار في العالم من حيث حركة الركاب، الوجهة الدولية الـ28 ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات والوجهة الثالثة في الولايات المتحدة، التي تتم خدمتها بطائرات الإيرباص "إيه 380"، حيث تعمل هذه الطائرة ذات الطابقين إلى كل من نيويورك ولوس أنجلوس.

وقال هوبرت فراش، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية "تشتهر طيران الإمارات بالتزامها القوي تجاه العملاء والمدن التي تخدمها، وقد قررنا استخدام طائرات الإيرباص "إيه 380" العملاقة على رحلاتنا اليومية المنتظمة إلى مطار دالاس/ فورت وورث الدولي لتلبية طلب عملائنا، كما سيساهم ذلك في تعزيز حركة السياح ورجال الأعمال إلى هذه المدينة الحيوية، التي رسخت مكانتها كمركز نشط للأعمال"...

وسجلت طيران الإمارات ريادة بتسييرها أول رحلات من دون توقف بين منطقة الشرق الأوسط ومطار دالاس/ فورت وورث الدولي، عندما دشنت خدمتها على هذا الخط في عام 2012 بطائرات "بوينغ 777-200 إل آر". ويأتي قرار الناقلة باستخدام طائرات الإيرباص "إيه 380" العملاقة ذات الـ489 مقعداً، استجابة للطلب المتزايد من المسافرين بين دبي ودالاس، الذين تجاوز عددهم 370 ألفاً حتى الآن.