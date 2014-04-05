الخطوط السعودية: لا رفع لأسعار تذاكر السفر الداخلية

دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية، أمس، أول خط مباشر للخطوط السعودية إلى مطار اسطنبول بتركيا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقال مدير عام خدمات الركاب والمبيعات بالخطوط الجوية السعودية، سعد بن عبدالله آل سليمان، خلال التدشين، إن أول خط مباشر من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار اسطنبول يأتي تنفيذا للخطة التشغيلية المرسومة لدى الخطوط السعودية منذ عامين.

وذكر أن الخطوط السعودية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى اسطنبول، فيما سيتم تسيير رحلة يوميا خلال عام 2015، مرجعا تدشين الخط المباشر إلى اسطنبول للطلب المتزايد على تركيا.

وكشف أن الخطوط السعودية تعتزم زيادة تدشين خطوط مباشرة من الدمام إلى بيروت بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، وكذلك تدشين خط مباشر من الدمام إلى عمان بمعدل رحلتين أسبوعيا، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات إلى القاهرة لتصل إلى 10 رحلات أسبوعيا عوضا عن 3 رحلات.

وبشأن أسعار التذاكر داخل السعودية، قال آل سليمان إن "أسعار الرحلات الداخلية على الخطوط السعودية ستكون وفق المعلن عنه سابقا، نافيا وجود أية اتجاه لزيادة الأسعار في المرحلة القادمة، وأن الأسعار التصاعدية للتذاكر تقتصر على الرحلات الدولية، فيما لا تطبق هذه الآلية على الرحلات الداخلية، فالخطوط السعودية تنتهج سياسة واضحة في عملية تقييم المستويات السعرية لجميع المحطات الدولية".

وعد آل سليمان تسيير الرحلات الداخلية ذات الأسعار المخفضة تمثل خدمة للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الخطوط السعودية لا تنظر للرحلات الداخلية من باب الربح والخسارة بقدر ما تنظر إليها كنوع من الخدمة الوطنية.

وأبان أن دخول شركات طيران جديدة يمثل إضافة إيجابية للسوق، ويساعد الخطوط السعودية باعتباره عنصر منافسة، والخطوط السعودية ترحب بدخول شركات طيران جديدة مشغلة للرحلات الداخلية.

وأعلن زيادة عدد الرحلات الداخلية المنطلقة من مطار الملك فهد الدولي إلى مطاري جدة والرياض في آخر الليل بهدف تغطية رحلات المواصلة الدولية، إضافة إلى إحلال طائرات كبيرة مكان الطائرات الصغيرة، وزيادة عدد الرحلات من أجل مواكبة النمو الكبير من مطار الملك فهد بالدمام.