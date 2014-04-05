هيئة السياحة تطرح "مهن" بقطاع وكالات السفر في جدة

تنطلق يوم غد الأحد فعاليات "لقاء التوظيف الخاص بمهن السفر والسياحة" في جدة، والذي يستمر لمدة يومين، وذلك ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي تنفذه الهيئة العليا للسفر والسياحة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق الموارد البشرية .

وأوضح مدير وحدة برامج التدريب المشترك بمكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خالد بن غازي طواب أن المهن التي سيتم التوظيف عليها بقطاع وكالات السفر والسياحة هي مهن مأمور حجز وتذاكر ومسؤول مبيعات وتسويق ومأمور شحن جوي وخدمة عملاء .

وأبان الطواب أن جميع المقبولين في هذا البرنامج من طالبي العمل سينضمون لبرنامج تدريبي مكثف خاص بمهن السفر والسياحة، يشمل الجانب النظري فيه على التدريب ما بين 6 إلى 10 أشهر حسب المهنة في اللغة الإنجليزية العامة والتخصصية ومهارات الحاسب الآلي ومهارات ومتطلبات المهنة يليها التدريب على الجانب العملي، والذي يتم تنفيذه في مواقع العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السفر والسياحة.

يذكر أن الهيئة العليا للسفر والسياحة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية تواصل عقد لقاءات التوظيف بالمملكة لتأمين قطاع السفر والسياحة بالكوادر السعودية المدربة رغبة في ملء شواغر القطاع الخاص ووكالات السفر والسياحة في عدد من التخصصات ذات العلاقة، حيث أطلقت فعاليات اللقاء في الرياض ثم الخبر فجدة، فيما تشهد القصيم تنظيم فعالياته في فندق جولدن توليب ببريدة يومي التاسع والعاشر من جمادى الآخرة الحالي .