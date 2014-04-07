تونس: 272 مليون يورو عائدات السياحة لـ3 أشهر

سجلت عائدات السياحة التونسية ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 كما أعلنت وزارة السياحة.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات بلغت 545،3 مليون دينار تونسي (272 مليون يورو).

ولم تأخذ هذه الإحصائيات التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت، بعين الاعتبار تراجع قيمة صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار واليورو.

وتجري تونس أغلب مبادلاتها الاقتصادية مع الخارج باليورو والدولار.

ووفق وزارة السياحة، زار تونس خلال الربع الأول من 2014 حوالي 989 ألف شخص، أي بزيادة بنسبة 7،1 مقارنة بالفترة نفسها من 2013.

وبعد "الثورة" التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تأثرت حركة السياحة التونسية سلباً بفعل ما شهدته البلاد من اضطرابات أمنية وسياسية.

وتطمح وزارة السياحة أن تستعيد عام 2014 نفس مستوى الإيرادات المالية وعدد السياح لسنة 2010 التي حقق فيها القطاع نتائج غير مسبوقة.

وزار تونس في 2010 نحو 7 ملايين سائح وفروا للبلاد إيرادات مالية بحوالي 3،5 مليار دينار (حوالي 1،75 مليار يورو).