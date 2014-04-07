16 ألف صيني ضمن وفد سياحي يزورون الإمارات

تستقبل دولة الإمارات اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى 16 أبريل الجاري وفداً سياحياً صينيا مكونا من 16 ألف سائح لزيارة كل من إمارة دبي، وأبوظبي والشارقة، ومن المنتظر وصول الوفد على عدة دفعات، الذي سيضم عددا كبيرا من الشخصيات البارزة والمهمة في القطاع السياحي إلى جانب ممثلي فنادق وشركات السياحة والسفر وعدد من الإعلاميين والمثقفين وحشد كبير من السياح، وذلك بالتعاون مع شركة آرابيان أدفانتشرز.

وأكد خالد جاسم المدفع مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة حرص الهيئة على التخطيط الدائم لتعزيز العلاقات مع عدد من الدول الأجنبية فيما يخص القطاع السياحي بما يساهم في زيادة نموها الاقتصادي والترويج لمنتجاتها في كبرى الأسواق العالمية بهدف استقطاب المزيد من السياح، مشيرا إلى أن تركيز الهيئة في الفترة المقبلة سيكون على الدول الآسيوية التي تعد حاليا واحدة من أهم أسواق السياحة العالمية.

وشدد على أهمية الأسواق الآسيوية، لاسيما في الوقت الحالي؛ حيث أصبحت اليوم واحدة من أكبر الأسواق الواعدة لرفد المنطقة بالسياح وتساهم في تعزيز جهود الهيئة بالتعاون مع جميع شركائها بالقطاع السياحي لرفع نسب الناتج المحلي لإمارة الشارقة.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة تمكنت من تحقيق مكانة بارزة في الأسواق الآسيوية وذلك من خلال مشاركتها في المعارض والمحافل المتخصصة بقطاعي السياحة والسفر في تلك الأسواق منها المشاركة في معرض بكين الدولي للسياحة والسفر حيث حصل جناح وفد الإمارة بجائزة أفضل جناح مشارك للعام الماضي.

وأكد أهمية الالتقاء بالمسؤولين والفاعلين بقطاعي السياحة والسفر وتبادل المعارف والمعلومات وتقوية العلاقات بين الطرفين والتعريف بأجندة إمارة الشارقة السياحية السنوية وما تحتويه من مهرجانات وفعاليات وأحداث كبرى تعمل على تنظيمها الإمارة على مستوى عالمي محترف.