17.3 % إنجاز بالأعمال الإنشائية لمطار أبوظبي الدولي

كشف توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات أبوظبي" أن الشركة أنجزت 17.3% من الأعمال الإنشائية في مبنى مطار أبوظبي الدولي الرئيسي الجديد الذي تبلغ تكلفته التقديرية 10.8 مليار درهم.

ووفقا لصحيفة "البيان" أكد دوجلاس أنه تم استكمال أعمال الأساسات للمشروع خلال 2013، ومن المقدر أن يستكمل الهيكل الخارجي لمبنى المطار الجديد خلال العام الجاري، وتركيب الأنظمة الداخلية والأجهزة التشغيلية بالمطار عام 2015، فيما سيتم عام 2016 استكمال التصاميم الداخلية وبدء عمليات الاختبار الداخلية تمهيدا لافتتاح المبني رسميا في 17 -7- 2017.

وأوضح دوجلاس في تصريحات يوم أمس الاثنين أن هذا المشروع يعد أضخم مشروعات تطوير البنية التحتية في الدولة مشيراً إلى أن "مطارات أبوظبي" صممت مبنى المطار الرئيسي الجديد ليشكل البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة ويكون المقر الرئيسي لعمليات شركة "الاتحاد للطيران" وشركائها الذين تمتلك نسبة من أسهمهم فضلاً عن شركات طيران وقعت معها اتفاقات شراكة بالرمز.

وأوضح أنه من المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى نحو 30 مليون مسافر سنوياً أي نحو 8500 مسافر وقت الذروة كل ساعة فيما يضم المبنى 65 بوابة اتصال للطائرات فضلاً عن ثماني صالات لشركات الطيران و156 وحدة لإجراءات الدخول و48 وحدة لإجراءات الدخول الذاتية وسيضم المبنى نحو 5000 موقف سيارات للانتظارين القصير والطويل وما يزيد على 22 كيلومتراً لنقل الأمتعة تتسع لـ19 ألف حقيبة كل ساعة فضلاً عن 46 ممشى إلكترونياً و145 مصعداً وفندقاً داخل مجمع الترانزيت من فئة ثلاث نجوم يضم 163 غرفة.

