الخطوط السعودية: 114 جهازاً لبطاقات الصعود للطائرة

وفرت الخطوط السعودية "114" جهازاً خاصاً بإصدار بطاقات صعود الطائرة، في إطار خطتها الإستراتيجية للتوسع في تقديم برامج الخدمات الذاتية للارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين.

وقال عبد الله الأجهر مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة إن الأجهزة أسهمت في توفير الوقت والجهد للعملاء من خلال إصدار البطاقات دون الرجوع إلى مكاتب المبيعات والحجز، مؤكدا العمل على زيادتها خلال السنوات المقبلة في ظل الإقبال المتزايد من المسافرين على استخدام الأجهزة الحديثة.

وأضاف أنه تم توفير الأجهزة لخدمة العملاء على مدار الساعة، ويوجد في المطارات 49 جهازاً، بينما تم توفير 45 جهازاً في مكاتب المبيعات، في حين وفر ببعض المراكز التجارية 4 أجهزة، مبينا أنه سيتم توزيع 85 جهازاً جديداً في أماكن مختلفة داخل وخارج المطارات ومكاتب المبيعات وبعض المراكز التجارية ومؤسسات خاصة وحكومية.