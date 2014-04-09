50 ملياراً حجم استثمارات الطيران الخاص في الإمارات

كشف علي أحمد النقبي، رئيس اتحاد الطيران الخاص بالشرق الأوسط، أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في دولة الإمارات يمثل نحو 28.3 مليار درهم، ما يعادل 7.7 مليار دولار، ما يشكل 35% من إجمالي الاستثمارات بالقطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال النقبي في تصريحات صحافية على هامش "القمة العالمية لصناعة الطيران 2014" التي اختتمت أعمالها يوم أمس الثلاثاء في أبوظبي، إن هذه الاستثمارات تتمثل في قيمة 140 طائرة رجال أعمال وخاصة مسجلة بالإمارات حالياً من إجمالي ما يتراوح بين 500 و600 طائرة بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وتوقع أن يرتفع عدد طائرات رجال أعمال والخاصة بالإمارات إلى 250 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات قيمتها نحو 50.44 مليار درهم (13.75 مليار دولار)، وأن ترتفع حصة الدولة إلى 40% من إجمالي الطائرات المسجلة بالقطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2019، مؤكدا أن سوق الطيران الخاص من أسرع الأسواق نموا في المنطقة.