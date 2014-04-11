تفاؤل بمستقبل السياحة المصرية رغم تراجع الإيرادات

فيما تتواصل خسائر قطاع المصرية، يظل الأمل والتفاؤل هو أكبر داعم للقطاع الذي فقد أكثر من 50% من إيراداته خلال فترة قصيرة.

وأرجع عاملون بقطاع السياحة المصرية الانخفاضات المستمرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، إلى الأحداث التي تشهدها البلاد وخاصة حوادث التفجير والإرهاب التي طال بعضها سائحين أجانب.

وقال جمال سيف، صاحب إحدى شركات السياحة بالقاهرة، إن التراجع في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة الماضية أمر طبيعي، ولا يعول العاملون بقطاع السياحة المصري على هذا الموسم، ولكن غالبية الحجوزات تمت على شتاء 2014، وتابع: "متفائلون بتعافي السياحة المصرية في أقرب وقت ممكن".

وكانت وزيرة السياحة المصرية قد أعلنت أمس أن الإيرادات السياحية تراجعت بنسبة 50.9% خلال شهر فبراير الماضي، عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن السياحة المصرية حققت إيرادات بلغت قيمتها نحو 380 مليون دولار خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 775 مليون دولار عن نفس الشهر من العام المنصرم.

ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت أعداد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 27% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 616.9 ألف سائح خلال الشهر نفسه، مقارنة بنحو 844.6 ألف سائح عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأصدرت 15 دولة غربية، تحذيرات سفر لزيارة شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، بعد استهداف حافلة سياحية ووقوع ضحايا من جنسيات مختلفة.

وبلغت إيرادات قطاع السياحة المصرية نحو 5.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بتراجع تجاوزت نسبته 41%، مقارنة بإيرادات 2012 والتي حققت فيها مصر نحو 10 مليارات دولار.

وتستهدف مصر وصول عدد السياح إلى 12 مليون سائح بنهاية 2014، وأن تصل الإيرادات إلى 9 مليارات دولار. وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه.