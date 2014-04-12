5 ملايين زائر للقرية العالمية بدبي في موسمها الـ18

اختتمت القرية العالمية اليوم فعاليات موسمها الثامن عشر، بعد نجاح كبير حققته وعزز مكانتها كأحد أهم وأشهر المقاصد السياحية في الإمارات والمنطقة، واستقطبت مجددا أكثر من 5 ملايين زائر خلال موسمها الأطول على الإطلاق.

وبدأت فعاليات الموسم الثامن عشر في أكتوبر 2013 لتقدم القرية العالمية فرصة لزوار دولة الإمارات والمقيمين فيها للاستمتاع بفعاليات عيد الأضحى في أجواء احتفالية مميزة، وتم تمديد الموسم حتى 12 أبريل ليستمرّ على مدى 190 يوماً.

وعن الموسم التاسع عشر للقرية العالمية قال أحمد حسين الرئيس التنفيذي للعمليات إن إدارة القرية قررت الإعلان عن توقيت موسمها الجديد الذي سيبدأ في 6 نوفمبر 2014 ويستمرّ حتى 11 أبريل 2015 ومع تحديد موعد الموسم القادم سنتمكّن من تغطية أهم مواسم الجذب السياحي في دبي.

واستمتع زوار القرية العالمية خلال الموسم الثامن عشر بمجموعة كبيرة من العروض المبهرة والثقافية والترفيهية، وصل عددها على مدار الموسم، إلى أكثر من 12 ألف عرض.

وشارك في القرية العالمية أكثر من 3 آلاف عارض من خلال 30 جناحاً و170 كشكاً، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف موظف بذلوا كافة الجهود اللازمة لتظهر القرية العالمية بهذه الصورة المشرفة.

وشارك العرض المتجول لمهرجان دبي للتسوق، الذي يضم أكثر من 700 عارض محترف، في القرية العالمية.