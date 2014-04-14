طيران الجزيرة تسجل 33% زيادة بأعداد المسافرين لعمّان

كشف تقرير صادر عن شركة "طيران الجزيرة" يوم أمس الأحد عن تحسن في أدائها التشغيلي لشهر فبراير 2014، حيث واصل أعداد المسافرين في الارتفاع على الخطوط التي تخدم كلا من عمّان، وجدّة، والإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة في عدد المسافرين على الخط الذي يخدم البحرين.

تصدر "طيران الجزيرة" تقريراً شهرياً عن أدائها التشغيلي كل شهر، وتقريراً آخر في نهاية العام عن أدائها السنوي. وتعتمد تقارير الشركة على الإحصاءات الشهرية والسنوية لحركة المسافرين في مطار الكويت الدولي الصادرة عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، وفقا لصحيفة "البيان".

وأظهر التقرير أن "طيران الجزيرة" كانت أكبر ناقلة من بين أربع ناقلات تخدم خط الكويت-عمّان للشهر السادس على التوالي بحصة تشغيلية بلغت 41%، في حين شهدت الشركة زيادةً بنسبة 33% في عدد المسافرين بين الكويت وعمّان خلال الشهر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى الخط الذي يخدم مدينة جدّة، شهدت "طيران الجزيرة" زيادةً بنسبة 5% في عدد المسافرين على هذا الخط مقارنة بشهر فبراير 2013، واستحوذت كذلك على حصة تشغيلية بلغت 18% على الخط.

وبنهاية فبراير 2014، أطلقت "طيران الجزيرة" من جديد رحلاتها الموسمية للصيف إلى شرم الشيخ. ويذكر أن الشركة تخدم ست مدن في مصر، من بينها مدينة الاسكندرية التي شهدت على الخط الذي يخدمها زيادة بنسبة 15% في عدد المسافرين مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وكانت الشركة أكبر ناقلة على الخط الذي يخدم الاسكندرية بحصة تشغيلية بلغت 21%، وأيضاً على الخط الذي يخدم الأقصر بحصة تشغيلية بلغت 63%.

وحصة تشغيلية بلغت 23% على خط الكويت-القاهرة، وحصة 39% على خط الكويت-أسيوط، وعلى حصة 37% على خط الكويت-سوهاج. وجاء أيضاً في التقرير الشهري للشركة أن "طيران الجزيرة" استحوذت على حصة تشغيلية بلغت 38% على خط الكويت- بيروت، وحصة تشغيلية بلغت 12% على خط الكويت-دبي، وحصة تشغيلية بلغت 8% على خط الكويت-الرياض، بينما كانت أكبر ناقلة تخدم النجف من الكويت بحصة تشغيلية بلغت 42%.