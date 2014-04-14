الخطوط السعودية نقلت 7 ملايين راكب في الربع الأول

قالت الخطوط السعودية إنها حققت معدلات تسيير عالية خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل نمو 9%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وتضمن تقرير الأداء التشغيلي للربع الأول من العام الجاري الذي تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، تسيير "السعودية" 46,711 رحلة على القطاعين الداخلي والدولي تمثل الرحلات المجدولة والإضافية، وهذا المعدل يزيد بـ3,794 رحلة على نفس الفترة من 2013، فيما بلغ المعدل العام لانضباط الرحلات 90,13%.

وأشار التقرير إلى تشغيل 29,420 رحلة خلال الربع الأول من 2014، بزيادة 1,046 رحلة ونسبة زيادة 4% على نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات الداخلية 93,01%، أما على القطاع الدولي فقد بلغ عدد الرحلات التي تم تشغيلها على هذا القطاع 13,536 رحلة بزيادة 1,398 رحلة ونسبة زيادة 12%، عن الربع الأول من عام 2013، وبلغ معدل انضباط الرحلات الدولية 90,84%.

ونقلت الخطوط السعودية خلال الربع الأول من 2014، أكثر من 7 ملايين راكب بزيادة 756 ألف راكب ونسبة زيادة 12% عن ما تم نقله خلال الثلاث أشهر الأولى من 2013، من بينهم 3.8 مليون راكب على القطاع الداخلي بنمو 5,31%، عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الركاب على القطاع الدولي 3.1 مليون راكب بنمو 22%، عن ذات الفترة من العام الماضي.