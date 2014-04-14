80 يوماً لتحديث مشروع تطوير مدرجي مطار دبي

أعلنت مطارات دبي عن جهوزيتها الكاملة لمواكبة مشروع تطوير مدرجي مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن كل الجهات والإدارات المعنية، على أتم الاستعداد للبدء بعملية التحديث التي ستستمر 80 يوماً، ما بين 1 مايو وحتى 20 يوليو المقبلين.

وأوضحت مطارات دبي أن عملية تحسين قدرات مدرجي المطار، تستهدف تعزيز معايير السلامة والارتقاء بمستوى الخدمات والطاقة الاستيعابية التي توفرها لشركات الطيران والمسافرين.

ويشمل مشروع التطوير إجراء بعض التعديلات على تصميم المدرج الشمالي لجعله قادراً على استيعاب النمو القياسي بحركة الطائرات خلال السنوات المقبلة، ورفع مستوى الإضاءة على المدرج وبناء ممرات جديدة على المدرج الجنوبي للمطار لتعزيز قدراته المستقبلية.

وسيخضع كلا المدرجين إلى أعمال تجديد وتحديث ابتداء من الأول من مايو المقبل وهو ما سيجعل الاعتماد في حركة النقل الجوي على مدرج واحد فقط حتى نهاية شهر يوليو. كما سيتم إغلاق المدرج الجنوبي من 1 مايو حتى 31 منه، بينما سيكون المدرج الشمالي خارج الخدمة من 31 مايو وحتى 20 يوليو.

وخلال فترة تطوير المدرجين سينخفض عدد الرحلات الجوية عبر مطار دبي الدولي بواقع 26% مع قيام 8 شركات طيران بنقل عملياتها إلى مطار آل مكتوم الدولي، مما يرفع إجمالي عدد الرحلات الخاصة بالمسافرين عبر هذا المطار إلى 300 رحلة أسبوعيا طوال فترة العمل.

وقال بول غريفث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن تطوير مدرجي مطار دبي، ينبع من حرصنا على تعزيز معايير السلامة والخدمة المميزة، التي تأتي على رأس أولوياتنا بالتعاون مع مشاريع الطيران الهندسية وبقية الشركاء الاستراتيجيين. وفي حين أننا نأسف عن التسبب بأي إزعاج لعملائنا من شركات الطيران والمسافرين، فإن هذا التطوير ضروري جدا للارتقاء الدائم بمعايير السلامة وتعزيز القدرات الاستيعابية لمطار دبي ومواكبة معدلات النمو بحركة الطائرات في المستقبل".