حكومة أستراليا توافق على إنشاء مطار ثان في "سيدني"

قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم الثلاثاء، إن حكومته وافقت على أن يكون لمدينة سيدني مطار ثان وذلك في أحدث مساعيها لتحسين البنية التحتية في أكبر مدينة في أستراليا.

وأضاف أبوت -الذي تولى منصبه أواخر العام الماضي- أنه يريد أن يطلق عليه "رئيس وزراء للبنية التحتية" مع استهدافه تطوير البنية التحتية لتعويض عن ضرر أصاب النمو الاقتصادي من انحسار طفرة للاستثمار في قطاع التعدين بالبلاد.

وأبلغ أبوت الصحفيين في كانبيرا أن الحكومة الائتلافية اتخذت "قرارا تأخر طويلا" وأكد أن موقع المطار الثاني في سيدني سيكون في غرب المدينة.

وقال: "أعمال التخطيط والتصميم ستبدأ على الفور وتوقعاتي أن التشييد سيبدأ في 2016 ".

وفي سيدني مطار واحد فقط في شرق المدينة واستمرت المحادثات بشأن مطار ثان لأكثر من 50 عاما.

وقال أبوت إن معظم تكلفة المطار الجديد سيمولها القطاع الخاص وإن من المتوقع أن يرى أولى الرحلات في منتصف العشرينات من هذا القرن.

وقالت شركة الطيران الوطنية الأسترالية (قانتاس إيروايز) في بيان إنها ترحب بقرار الحكومة بناء مطار رئيسي ثان في غرب سيدني.

