هبوط إيرادات مصر من السياحة 43% في الربع الأول

قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إن إيرادات البلاد من السياحة هبطت 43% في الربع الأول من 2014 لتسجل 1.3 مليار دولار.

وعزت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية، انخفاض الإيرادات في اتصال هاتفي مع رويترز، الاربعاء، إلى "حادث تفجير الحافلة في طابا في 17 فبراير الماضي".

ووجه تفجير حافلة تقل سياحا كوريين في طابا الواقعة بشبه جزيرة سيناء في فبراير الماضي لطمة قوية لصناعة السياحة في مصر في وقت كانت تحاول فيه الخروج من الأزمة التي ألمت بها من جراء الاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقالت رجب إن مصر استقبلت نحو مليوني سائح في الربع الأول من 2014 بانخفاض 30% عن الربع المقابل من 2013.

ووصفت الهبوط في الإيرادات بأنه "طبيعي جدا"، نتيجة تفجير الحافلة ثم تحذير ألمانيا لمواطنيها من السفر إلى سيناء الذي تلاه تحذير مماثل من نحو 15 دولة.

وكانت شركات السياحة تأمل بتحسن الوضع بعد موسم سيئ في عام 2013 ، وانخفضت إيرادات السياحة بنسبة 41 في المئة إلى 5.9 مليار دولار في 2013.

ونقلت صحيفة البورصة المصرية، الأربعاء، عن رجب قولها إن عدد السائحين في مارس بلغ 755 ألف سائح، بتراجع 32% وبإيرادات 410 ملايين دولار، تمثل انخفاضا بنسبة 45% عن مارس 2013.

وقالت الصحيفة إن عدد السياح في فبراير بلغ 616 ألف سائح بانخفاض 28% عن الشهر نفسه من العام الماضي.