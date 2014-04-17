طيران الاتحاد تنوي زيادة رحلاتها إلى أثينا ولارنكا

تعتزم شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للإمارات، زيادة عدد الرحلات والقدرة الاستيعابية إلى كل من أثينا ولارنكا.

وقال بيتر بومغارتنر، رئيس الشؤون التجارية في الاتحاد للطيران إن الزيادة في عدد الرحلات والقدرة الاستيعابية تعكس التزام الاتحاد للطيران في بناء شبكة وجهات عالمية مترابطة.

وأضاف أن الرحلات الجديدة ستوفر إلى أثينا مواعيد مغادرة مختلفة من وإلى أبوظبي، أما بالنسبة إلى لارناكا فستتيح الرحلات الإضافية مزيداً من الخيارات والمرونة، فضلاً عن توفير إمكانية ربط أفضل عبر أبوظبي.

وقال "من شأن الرحلات الإضافية الجديدة أن تدعم نمو حركة السفر بقصد العمل أو الترفيه عبر أبوظبي، وتوفر للمسافرين مزيداً من خيارات الوجهات على امتداد منطقة الخليج وشبه القارة الهندية وآسيا وأستراليا".

وتابع "بحلول شهر يوليو المقبل، سوف تتم خدمة ما يقرب من 90% من شبكة وجهات المسافرين العالمية للاتحاد للطيران عبر رحلات يومية، بينما اعتباراً من الثاني من شهر يوليو، ستقوم الاتحاد للطيران بزيادة عدد الرحلات بين أبوظبي وأثينا من 7 رحلات إلى 10 رحلات في الأسبوع، لإتاحة مزيد من خيارات السفر والمرونة إلى ومن أثينا".

ومن شأن الرحلات الجديدة توفير فرص ربط إضافية مع شركة طيران إيجين شريكة الاتحاد للطيران بالرمز، التي أعلنت في وقت سابق عن بدء خدمة الرحلات المباشرة بين أثينا وأبوظبي اعتباراً من 28 مايو المقبل.

إلى ذلك، وقعت الاتحاد للطيران، وطيران فيجي اتفاقية لمتابعة الرحلات بين الشركتين، وتمثل نقطة انطلاق لإجراء مزيد من المفاوضات بين الشركتين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير أنشطة المبيعات المشتركة من وإلى 12 مدينة في أوروبا و17 مدينة في الشرق الأوسط و5 مدن في إفريقيا و5 مدن في أميركا الشمالية و29 مدينة في آسيا وثلاث مدن في أستراليا من وإلى فيجي.