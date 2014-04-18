مطارات السعودية تستقبل 68 مليون راكب بـ2013

ذكر تقرير أن عدد الركاب في مطارات السعودية خلال 2013، تجاوز 68 مليون راكب، بنسبة زيادة قدرها 5.2% مقارنة بـ2012.

وقال التقرير إن إجمالي عدد الرحلات في 2013 بجميع مطارات السعودية بلغت 565.631 رحلة، بزيادة 1.2%، لدخول ناقلات جديدة إلى مطارات المملكة، وتشغيل عدد من الرحلات الدولية في مطارات داخلية.

وأشار تقرير الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن حركة الشحن والبريد في مطارات المملكة بلغت1059.068 طنا، بارتفاع قدره 4%، في وقت شهدت حركة العمرة انخفاضا بـ2013 بسبب مشروع توسعة الحرم المكي.

وتصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الحركة الجوية في مطارات المملكة الدولية، حيث تجاوزت الرحلات الدولية والداخلية والخاصة في المطار 187.4 ألف رحلة.

وحل في المرتبة الثانية مطار الملك خالد الدولي بـ161.3 ألف رحلة، وفي المرتبة الثالثة مطار الملك فهد الدولي بـ 72.9 ألف رحلة.

ووصلت أعداد الرحلات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إلى 41.1 ألف رحلة، فيما بلغت 37.3 ألف رحلة في 2012. وبلغ إجمالي الرحلات للمطارات الدولية في 2013م 462.7 ألف رحلة، فيما كانت في 2012 نحو466.4 ألف رحلة.

وانخفض إجمالي عدد الرحلات الجوية الدولية في مطارات المملكة بنحو 2%، وارتفعت الرحلات الداخلية بنسبة 0.5%، وارتفعت الرحلات الخاصة بنسبة 1.0%.

وحول عدد الركاب الدوليين في مطارات المملكة الدولية خلال العام الماضي، فقد ارتفع 4.1% مقارنة بالعام السابق، وارتفع عدد الركاب الداخليين بنسبة 3.8%، وعدد ركاب الرحلات الخاصة بنسبة 6.2%. وفي المقابل انخفض عدد الركاب العابرين 11.7 %.