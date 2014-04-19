إيرباص تطلق طائرة "إليغانس" لراحة رجال الأعمال

أطلقت شركة "إيرباص" النسخة الجديدة من طائرة رجال الأعمال ACJ319، والتي ستوفر للعملاء السرعة والتوفير في المقصورة.

وتم تسمية النسخة الجديدة ACJ319 "إليغيانس" (élégance) ، حيث إنها تعزز النسخة القابلة للتعديل بالكامل وفق متطلبات العملاء، وفقا لصحيفة الحياة.

وقال مدير العمليات لعملاء "إيرباص" جون ليهي حول هذه النسخة الجديدة، إنه "لطالما وفرت طائرات إيرباص الخاصة برجال الأعمال لعملائها إمكانية العيش بأسلوب حياتهم اليومي أثناء سفرهم على متن طائراتنا لرجال الأعمال التي تتمتع بأعرض وأطول مقصورات من أي طائرة رجال أعمال أخرى".

وأضاف ليهي أن الطائرة الجديدة ACJ319 "إليغيانس" ستوّفر خيارات أوسع من المقاعد والجلسات الاجتماعية، ما يجعل منها طائرة الأحلام لعدد من العملاء.

وأشار ليهي إلى أن "إليغيانس تمزج بين هيكل طائرة ACJ319 والمقصورة الجديدة التي تسمح للعملاء بالاختيار من بين مجموعة واسعة من المكاتب، والصالات، ووحدات تناول الطعام والمؤتمرات، بالإضافة إلى حمام ومطبخ في الجهة الأمامية وغرفة نوم مع حمام داخلي في الجهة الخلفية.

وصرّح ليهي أن طائرة "إيرباص" من طراز ACJ319 تعتبر الأكثر طلباً في عائلة طائرات "إيرباص" لرجال الأعمال، وسيجري تجهيز مقصورة "إيرباص" ACJ319 "إيليغانس" في مركز "إيرباص" لطائرات رجال الأعمال في تولوز، الشركة التابعة لـ"إيرباص"، وهي الشركة التي قامت بتطوير مفهوم هذه الطائرة كمشروع متكامل يوفر الراحة للعملاء.

