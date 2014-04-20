طرح 13 موقعاً للاستثمار داخل منتزه الردف بالطائف

طرحت أمانة الطائف بالسعودية 13 موقعاً لمرافق تجارية وخدمية بمنتزه الردف العام للاستثمار، من بينها 3 مواقع مطاعم، حيث سيتم البدء في استقبال العروض غداً الاثنين.

وركزت أمانة الطائف جهودها لتشغيل المنتزه خلال صيف العام الحالي، ويجري العمل حالياً على دعم الخدمات في المتنزه، واستكمال المرافق الترفيهية، حتى يتمكن الأهالي والزوار من الاستمتاع بهذا المتنفس الذي يعتبر الأقرب إلى وسط المدينة .

وأكدت الأمانة أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمرافق الترويح في المحافظة، وأحد أهم المعالم السياحية التي تحتضنها عاصمة المصايف العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة دعم المنتزه بمجاميع لألعاب الأطفال، وممرات داخلية، ومسطحات خضراء، علاوة على المرافق الخدمية.