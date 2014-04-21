2.25 مليون مسافر عبر مطار الشارقة خلال الربع الأول

استقبل مطار الشارقة الدولي 2,25 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة مع 2,08 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 8%.

وسجلت حركة الطائرات "المنتظمة وغير المنتظمة"، خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، نحو 16,4 ألف رحلة، فيما سجل حجم مناولة الشحن خلال الفترة نفسها من العام الجاري نحو 51 ألف طن، ومناولة الشحن البحري - الجوي نحو 73 ألف طن.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة، إن النتائج الإيجابية التي حققها مطار الشارقة الدولي في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري تأتي انعكاساً للجهود التي تقدمها الأطراف العاملة في المطار، وتلك التي ترتبط معه بشراكة حقيقية، وكلها أسهمت في ترسيخ مكانة المطار على الصعيدين الإقليمي والعالمي كواحد من أفضل المطارات في المنطقة.

وأضاف "استطاع مطار الشارقة الدولي أن يكسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين، وذلك بسبب سرعة وكفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة لدينا والموقع المتميز للمطار، ووجود شركة العربية للطيران أحد أفضل شركات النقل الجوي الاقتصادي في المنطقة التي تحظى بسمعة طيبة بين أوساط المسافرين. كما أن هناك زخماً في حركة الطيران مع محافظة مطار الشارقة الدولي على جاذبيته لشركات الطيران، وكذلك المسافرين تعزيزاً لمكانة إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للعديد من السياح".

وأوضح أن عمليات التطوير والتحديث المستمرة التي ينفذها المطار تساهم في تحفيز الشركات العاملة في مطار الشارقة الدولي على توسيع نشاطها وعملياتها، مستفيدة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار.