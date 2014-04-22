تقرير: تطور قطاع الطيران في دبي يمضي بوتيرة مذهلة

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، أن تطور قطاع الطيران في دبي يمضي بوتيرة مذهلة.

وأضاف في عدد شهر أبريل من نشرة "عبر دبي"، التي تصدرها هيئة دبي للطيران المدني أن "مطار دبي الدولي يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات، منذ مطلع العام الجاري، حيث سجل خلال شهري يناير وفبراير الفائتين 12 مليون مسافر، وعززت شبكة التوسع الكبرى التي تبنيها طيران الإمارات وفلاي دبي، من أهمية هذا المرفق الجوي، كنقطة عبور استراتيجية تربط ملايين المسافرين بين شرق العالم وغربه سنويا".

وقال في كلمته الافتتاحية، "المتتبع لمسيرة إنجازات المطار، يلحظ بالتأكيد أن هذه النجاحات تم بناؤها على ما تم إنجازه في العام الماضي، حيث افتتحنا مبنى (الكونكورس ايه) في يناير 2013 وهو أول مبنى من نوعه بالعالم مخصص لطائرات الإيرباص ايه 380 مما جعل المطار المركز الأول لإقلاع وهبوط هذا النوع من الطائرات العملاقة".

وأضاف أنه تم افتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي في دبي وورلد سنترال وعمليات إنشاء مبنى (الكونكورس سي) وتطوير وتوسعة (المبنيين 1 و 2 ) مستمرة على قدم وساق، من أجل التهيؤ للمرحلة المقبلة التي سنحتل بها المركز الأول على قائمة مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين في العام 2015 وهي فترة ليست بالبعيدة.

وبين أن "التقدم الذي حققته دبي فيما يتعلق بأعداد المسافرين وحجم حركة الشحن لم يأت من فراغ، وإنما كان ثمرة للجهود المستمرة والمخلصة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية لتحسين مستوى الخدمات التي يقدمونها للعملاء والمتعاملين".

من جهة أخرى، توقع محمد عبد الله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، أن ترتفع حركة الطائرات لكل من "المسافرين والشحن" إلى 416650 حركة مسافرين و35000 حركة شحن على التوالي بحلول عام 2015.

