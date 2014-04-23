خدمات شركات الطيران الأميركية الأقل إرضاء للمسافرين

أظهر استطلاع نشرت نتائجه يوم أمس الثلاثاء أن شركات الطيران الأميركية جاءت متأخرة عن الفنادق ووكالات السفر الأميركية على الإنترنت، فيما يتعلق بإرضاء العملاء في ظل ما يواجهه المسافرون من تزايد ازدحام الطائرات وسوء خدمات الضيافة الجوية.

وكشف المؤشر السنوي لقياس رضا العملاء في الولايات المتحدة عن أن شركات الطيران سجلت 69 نقطة على مقياس يتألف من 100 نقطة مقابل 75 نقطة للفنادق و77 لوكالات السفر عبر الإنترنت. ولم تسجل درجة شركات الطيران تغيرا عن العام السابق، بينما كانت الخدمات التلفزيونية المدفوعة والشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت هي القطاعات الوحيدة التي تراجعت بين القطاعات الأخرى التي رصدتها الدراسة.

ويستند المؤشر السنوي لقياس رضا العملاء في قطاع السفر بالولايات المتحدة إلى مقابلات عشوائية مع أكثر من 7400 عميل أميركي لدى شركات الطيران والفنادق ومواقع السفر على الإنترنت في الفترة من أكتوبر 2013 إلى مارس 2014. وهذا الاستطلاع هو الأحدث بين عدة دراسات نشرت نتائجها في الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن شركات الطيران لديها مساحة لتحسين جوانب مختلفة من خدمة العملاء.

وأظهرت الدراسة أنه بينما حظيت شركات الطيران بدرجات عالية لتخفيف إجراءات التسجيل والحجز فإن خدمات الضيافة الجوية بحاجة للتحسين، إذ أعطى العملاء تصنيفا منخفضا للناقلات الجوية بخصوص جودة خدمات الضيافة مثل المشروبات ودورات المياه ومدى الراحة التي توفرها المقاعد.

وأشارت الدراسة إلى أن شركات الطيران التي سجلت أعلى درجات في إرضاء العملاء هي جت بلو ايروايز وساوث ويست ايرلاينز ودلتا ايرلاينز. وحصلت شركة يونايتد كونتيننتال على أدنى تصنيف.