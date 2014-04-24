71 رحلة إضافية خلال موسم الصيف في مطار أبوظبي

مع بداية موسم رحلات الصيف المقبل في مطار أبوظبي الدولي، تنطلق 6 وجهات جديدة، و71 رحلة إضافية أسبوعياً إلى الهند، حيث تعتبر هذه الخطوة من أبرز ملامح الجدول الصيفي الذي يعد الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، بزيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى 190 رحلة.

وازداد عدد الرحلات الأسبوعية المتاحة للمسافرين من رجال الأعمال ومسافري العطلات بنسبة 18% مقارنة بجدول الرحلات في صيف العام الماضي، حيث ارتفعت من 1,052 إلى 1,242 رحلة.

وتمت إضافة وجهات جديدة في هذا الموسم الصيفي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013، منها الرحلات المباشرة من أبوظبي إلى لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، وزيوريخ في سويسرا، وبلغراد في صربيا، وبيرث في أستراليا، وجايبور في الهند، ويريفان في أرمينيا.

وقال المهندس أحمد الهدابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي، إن الموسم الصيفي يشهد أكبر عدد لرحلات الطيران، مؤكدا هذا النمو مقارنة بالعام الماضي على الطلب المتزايد على رحلات الاتحاد للطيران وعلى العاصمة أبوظبي، كونها مركزاً مهماً للسفر من وإلى كافة أنحاء العالم. وإضافة إلى ذلك، ستزداد أعداد الرحلات إلى باكستان مع رحلات إضافية إلى لاهور وإسلام أباد وبيشاور وكراتشي وراهين ويار خان.