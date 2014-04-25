10 مليارات دولار.. إنفاق الكويتيين على السفر بـ2013

ينفق الكويتيون والمقيمون على السفر أكثر من 10 مليارات دولار وبارتفاع 17.5% عن عام 2012 وفق آخر أسعار الصرف في الكويت.

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي حول ميزان المدفوعات أظهرت أن الإنفاق ارتفع 442.6 مليون دينار في 2013، وفقا لصحيفة القبس.

وتعليقا على هذه البيانات، ذكر مراقبون أن الاتفاق يتزايد عاما بعد آخر، بسبب تغيير وجهات السفر في الفترة القليلة الماضية، بسبب الاضطرابات في الدول العربية، وهو ما زاد التكلفة على الأسر الكويتية والمقيمة.

وينمو حجم الانفاق سنويا بشكل كبير، خصوصا أن عدد المسافرين يتزايد، كما أن أماكن الإجازات تتنوع، خصوصا في ظل الاضطرابات الأمنية والسياسية الحاصلة في الدول العربية ومقاصد السفر التقليدية للكويتيين مثل مصر ولبنان وسوريا.

وقد استفادت بعض الدول الأوروبية وتركيا والإمارات من هذه الاضطرابات، جاذبة عدداً متزايداً من السياح الكويتيين والمقيمين.

إلى ذلك، ذكر بنك الكويت المركزي، أن قيمة فائض الميزان السلعي للكويت بلغ 25.44 مليار دينار في 2013.





