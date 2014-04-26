الخطوط السعودية نقلت 3.3 مليون راكب بمطار الدمام

بلغ عدد ركاب الخطوط الجوية السعودية في القدوم والمغادرة من مطار الدمام الدولي خلال العام الماضي 3.322.431 راكبا، بزيادة قدرها 6.32% عن عام 2012، كما بلغ عدد الرحلات التي تم إنهاء إجراءتها خلال نفس العام 32,402 رحلة، بزيادة بلغت 9.36% عن عام 2012.

وأوضح مدير عام الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمحطة الدمام، عبداللطيف الصفيان، خلال حفل انتهاء العمليات التشغيلية لشركة الخدمات الأرضية بمحطة الدمام لعام 2013 أن متوسط معدل الانضباط التشغيلي لرحلات السعودية (مغادرة الرحلات في مواعيدها) خلال عام 2013 بلغ 92,98%، بزيادة قدرها 0.27% عن عام 2012، كما أن معدل معيار الانضباط التشغيلي بلغ 90%.

وأشار إلى أن نسبة السعودة في الخطوط السعودية بلغت 100%، كما أن قطع العفش التي تمت مناولتها على تلك الرحلات بلغت 2،167،499 قطعة عفش، بزيادة قدرها 1.86% عن عام 2012.

وقدمت الخطوط السعودية خدمات المناولة الأرضية لـ26 شركة طيران أجنبية، إضافة إلى شركة "ناس"، وتغطي هذه الشركات 30 وجهة دولية، إلى جانب أربع وجهات داخلية.

وبلغ عدد رحلات هذه الشركات التي تمت مناولتها في الوصول والمغادرة 32.864 رحلة، بزيادة 14.26% عن عام 2012.