تحويل الرحلات في مطار أبوظبي الدولي بسبب الضباب

من المتوقع أن تستأنف الاتحاد للطيران عملياتها التشغيلية وفق جدولها المعتاد في وقت لاحق من هذا اليوم، وذلك في أعقاب تعطيل الرحلات الذي طرأ هذا الصباح نتيجة الضباب الكثيف غير المتوقع في المنطقة المحيطة بمطار أبوظبي الدولي.

وقد قامت الشركة بمساعدة المئات من المسافرين الذين لم يتمكنوا من اللحاق برحلات الربط الخاصة بهم، في إعادة حجزهم على متن الرحلات المغادرة بعد ظهر اليوم أو في الليل.

وتم توفير الإقامة الفندقية لأكثر من 260 مسافرًا ممن أعيد حجز رحلاتهم يوم الغد.

وتجدر الإشارة إلى أن التأخير نتج عن الضباب الكثيف غير المتوقع الذي طرأ صباح اليوم في الفترة الواقعة ما بين الساعة السادسة والثامنة صباحًا، وأدى إلى تحويل أربع عشرة رحلة إلى المطارات الأخرى القريبة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يستمر التأخير في مواعيد الرحلات نتيجة التعطيل الذي طرأ اليوم، على مدار الساعات القليلة القادمة.